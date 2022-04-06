МИД Венгрии вызвал посла Украины

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"Мы с самого начала четко говорили о войне по соседству: мы осуждаем военную агрессию, отстаиваем суверенитет Украины, позволяем спасаться бегством сотням тысяч беженцев и доставляем сотни тонн продовольствия и других пожертвований в рамках помощи Венгрии", - отметил Сийярто в Facebook.

В то же время, по его словам, "конечно, безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение для нас". "Это не наша война, поэтому мы хотим выйти из нее и останемся в стороне. Мы не хотим ставить под угрозу мир и безопасность венгерского народа, поэтому мы не будем поставлять оружие и голосовать за санкции по энергетике", - заявил глава МИД Венгрии.

"Настало время украинским лидерам прекратить свои оскорбления в адрес Венгрии и признать волю венгерского народа", - сказал Сийярто в заявлении, ссылаясь на убедительную победу правящей партии на выборах в воскресенье.

"Чтобы все было ясно и понятно, мы сегодня утром обратились к послу Украины в Будапеште в Министерстве иностранных дел и торговли", - отметил глава МИД Венгрии.

Ранее

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что с уважением воспринимают волеизъявление венгерского народа на парламентских выборах, в то же время дипломаты не оставили без внимания заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно "борьбы с президентом Украины Владимиром Зеленским", а в придачу еще и озвучили ожидания от официального Будапешта.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после победы на выборах может продолжать заигрывать с российским диктатором владимиром путиным, однако долго это не продлится.