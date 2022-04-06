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МЗС Угорщини викликало посла України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через реакцію на позицію Будапешта щодо війни рф проти України, заявив у середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише УНН.

МЗС Угорщини викликало посла України

Цитата

"Ми з самого початку чітко говорили про війну по сусідству: ми засуджуємо військову агресію, відстоюємо суверенітет України, дозволяємо рятуватися втечею сотням тисяч біженців та доставляємо сотні тонн продовольства та інших пожертвувань у межах допомоги Угорщини", - зазначив Сійярто у Facebook.

Водночас, з його слів, "звичайно, безпека Угорщини та угорського народу має першочергове значення для нас". "Це не наша війна, тому ми хочемо вийти з неї і залишимося осторонь. Ми не хочемо ставити під загрозу мир та безпеку угорського народу, тому ми не будемо постачати зброю та голосувати за санкції щодо енергетики", - заявив голова МЗС Угорщини.

"Настав час українським лідерам припинити свої образи на адресу Угорщини і визнати волю угорського народу", - сказав Сійярто в заяві, посилаючись на переконливу перемогу правлячої партії на виборах у неділю.

"Щоб все це було ясно і зрозуміло, ми сьогодні вранці звернулися до посла України в Будапешті в Міністерстві закордонних справ і торгівлі", - зазначив голова МЗС Угорщини.

Раніше

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що з повагою сприймають волевиявлення угорського народу на парламентських виборах, водночас дипломати не лишили поза увагою заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо "боротьби із президентом України Володимиром Зеленським", а на додачу ще й озвучили очікування від офіційного Будапешту.

Президент України Володимир Зеленський вказав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після перемоги на виборах може продовжувати загравати з російським диктатором володимиром путіним, однак довго це не триватиме.

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