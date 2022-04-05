Зеленський заявив, що Орбан може продовжувати загравати з путіним, але довго це не триватиме

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"Він може говорити, що обирає Угорщину, але Угорщина є частиною іншого світу... Він може продовжувати загравати, йому потрібні дешеві енергоресурси, довго це не буде. Але навіть у цьому я не бачу великих проблем. Що він може зробити? Блокувати вступ до НАТО? Він і так блокував, але не тільки від нього це залежить", - заявив Зеленський.

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Президент також додав, що хотів знайти стосунки з угорським прем’єром та сам дзвонив кілька разів із пропозицією зустрітися.

На думку Президента, перемога Орбана на парламентських виборах не захистить його від того, що йому доведеться обирати між росією та іншим світом.

"Він боявся, це було ще до виборів, я впевнений в цьому (він може образитися), говорити про те, що я нікого не боюся, можна до втрати пульсу. Він боїться впливу російської федерації на його країну, цей вплив є", - зазначив Зеленський.

Додамо

Віктор Орбан виграв четвертий термін поспіль на посаді прем’єр-міністра Угорщини, завершивши кампанію, в якій домінувала його суперечлива позиція щодо вторгнення росії в Україну.



