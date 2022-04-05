Зеленский заявил, что Орбан может продолжать заигрывать с путиным, но долго это не продлится
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после победы на выборах может продолжать заигрывать с российским диктатором владимиром путиным, однако долго это не продлится. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с украинскими журналистами, пишет УНН.
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"Он может говорить, что выбирает Венгрию, но Венгрия является частью другого мира. Он может продолжать заигрывать, ему нужны дешевые энергоресурсы, долго это не будет. Но даже в этом я не вижу больших проблем. Что он может сделать? Блокировать вступление в НАТО? Он и так блокировал, но не только от него это зависит", - заявил Зеленский.
Детали
Президент также добавил, что хотел бы найти отношения с венгерским премьером и сам звонил несколько раз с предложением встретиться.
По мнению Президента, победа Орбана на парламентских выборах не защитит его от того, что ему придется выбирать между россией и остальным миром.
"Он боялся, это было еще до выборов, я уверен в этом (он может обидеться), говорить о том, что я никого не боюсь, можно до потери пульса. Он боится влияния российской федерации на его страну, это влияние есть", - отметил Зеленский.
Добавим
Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд в должности премьер-министра Венгрии, завершив кампанию, в которой доминировала его противоречивая позиция относительно вторжения россии в Украину.