Зеленский заявил, что Орбан может продолжать заигрывать с путиным, но долго это не продлится

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"Он может говорить, что выбирает Венгрию, но Венгрия является частью другого мира. Он может продолжать заигрывать, ему нужны дешевые энергоресурсы, долго это не будет. Но даже в этом я не вижу больших проблем. Что он может сделать? Блокировать вступление в НАТО? Он и так блокировал, но не только от него это зависит", - заявил Зеленский.

Детали

Президент также добавил, что хотел бы найти отношения с венгерским премьером и сам звонил несколько раз с предложением встретиться.

По мнению Президента, победа Орбана на парламентских выборах не защитит его от того, что ему придется выбирать между россией и остальным миром.

"Он боялся, это было еще до выборов, я уверен в этом (он может обидеться), говорить о том, что я никого не боюсь, можно до потери пульса. Он боится влияния российской федерации на его страну, это влияние есть", - отметил Зеленский.

Добавим

Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд в должности премьер-министра Венгрии, завершив кампанию, в которой доминировала его противоречивая позиция относительно вторжения россии в Украину.



