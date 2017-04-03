МИД: по состоянию на 18:00 украинцев нет среди погибших в метро Санкт-Петербурга

“По состоянию на 18:00 официальная информация о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге отсутствует”, — сказано в сообщении.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По официальным данным, по меньшей мере 9 человек погибли при взрыве, также известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 18.00, официальная информация о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в С-П. отсутствует.