МИД: по состоянию на 18:00 украинцев нет среди погибших в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на 18 часов официальная информация о наличии украинцев среди погибших и пострадавших в метро Санкт-Петеребурга отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
“По состоянию на 18:00 официальная информация о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге отсутствует”, — сказано в сообщении.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По официальным данным, по меньшей мере 9 человек погибли при взрыве, также известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 18.00, официальная информация о наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших в С-П. отсутствует.— Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 3 апреля 2017 г.