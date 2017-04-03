МЗС: станом на 18:00 українців немає серед загиблих у метро Санкт-Петербурга

“Станом на 18:00 офіційна інформація про наявність громадян України серед загиблих і постраждалих у Санкт-Петербурзі відсутня,” — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух. За офіційними даними, щонайменше 9 осіб загинули під час вибуху, також відомо про 50 постраждалих.

Станом на 18.00, офіційна інформація про наявність громадян України серед загиблих і постраждалих у С-П. відсутня.