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МИД Словении: США нужно усилить влияние в Европе, иначе Россия и Китай вытеснят их

Киев • УНН

 • 8124 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Соединенные Штаты должны усилить свое влияние в Европе, иначе их могут отодвинуть на второй план Россия и Китай. Такое утверждение высказал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Словении Миро Церар в опубликованном интервью газете The Washington Post, передает УНН.

МИД Словении: США нужно усилить влияние в Европе, иначе Россия и Китай вытеснят их

“Хотя в Словении проживает всего 2 млн человек, она вызывает большой интерес со стороны Китая, — отметил Церар. — Для сравнения, Соединенные Штаты гораздо менее заметны”.

Глава МИД полагает, что многие страны на Балканах и в Восточной Европе будут тянуться к Пекину и Москве как в политическом, так и в экономическом плане. “Если интересы России или Китая возобладают, мы потеряем регион, — утверждает Церар. — Соединенные Штаты могут быть гораздо сильнее представлены (в Европе)”.

“Недостаточно иметь хорошее экономическое сотрудничество, — сказал он. — Китайцы приезжают в Европу. Как премьер-министр (2014-2018), я пять раз встречался с премьером (Госсовета КНР) Ли Кэцяном, чтобы обсудить политические отношения и бизнес. Поэтому я думаю, что было бы очень хорошо, если бы наши друзья и союзники в Соединенных Штатах были шире представлены в регионе”.

Церар также заявил о своей обеспокоенности в связи с выходом Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несогласием Вашингтона с Глобальным договором о миграции и американской политике в отношении изменения климата и Парижского соглашения. “Для Соединенных Штатов так важно сотрудничать с остальным миром в таких областях, как предотвращение нелегальной иммиграции, торговля людьми и нарушения различных прав человека, — отметил министр. — Если есть поддержка Соединенных Штатов, мы можем быть действительно успешными”.

Заместитель премьера также отметил, что его страна “очень гордится Меланьей, ведь словенка — первая леди (США)”. “Мы бы хотели, чтобы она привезла мужа в Словению”, — заключил Церар.

Как сообщал УНН, Помпео обсудил антироссийские санкции с главой МИД Словении.

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