Помпео обговорив антиросійські санкції з главою МЗС Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео в ході зустрічі обговорив з главою МЗС Словенії Міро Цераром збереження санкцій відносно Росії. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту, поширеній в п’ятницю, передає УНН.
“Вони обговорили міжнародний порядок, включаючи ракетну програму Ірану, остаточну і таку, що піддається перевірці денуклеаризацію КНДР і важливість збереження санкцій щодо Росії”, — повідомляє американське зовнішньополітичне відомство.
У заяві також говориться, що Помпео і Церар обговорили двосторонні відносини, а також витрати країн на діяльність НАТО.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Майкл Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс обговорили в п’ятницю зі своїми канадськими колегами — главою МЗС Христею Фріланд та міністром національної оборони Харджітом Сінгхом Саджані — ситуацію в Україні і інцидент в Керченській протоці. Про це глава американської дипломатії повідомив на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі в форматі “2+2”.