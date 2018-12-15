Помпео обсудил антироссийские санкции с главой МИД Словении

“Они обсудили международную повестку, включая ракетную программу Ирана, окончательную и проверяемую денуклеаризацию КНДР и важность сохранения санкций в отношении России”, — сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении также говорится, что Помпео и Церар обсудили двусторонние отношения, а также расходы стран на деятельность НАТО.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Маттис обсудили в пятницу со своими канадскими коллегами — главой МИД Христей Фриланд и министром национальной обороны Харджитом Сингхом Саджани — ситуацию в Украине и инцидент в Керченском проливе. Об этом глава американской дипломатии сообщил на совместной пресс-конференции по итогам встречи в формате “2+2”.