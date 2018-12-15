МЗС Словенії: США потрібно посилити вплив в Європі, інакше Росія і Китай витіснять їх
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сполучені Штати повинні посилити свій вплив в Європі, інакше їх можуть відсунути на другий план Росія і Китай. Таке твердження висловив заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Словенії Міро Церар в опублікованому інтерв’ю газеті The Washington Post, передає УНН.
“Хоча в Словенії проживає всього 2 млн осіб, вона викликає великий інтерес з боку Китаю, — зазначив Церар. — Для порівняння, Сполучені Штати набагато менш помітні”.
Глава МЗС вважає, що багато країн на Балканах і в Східній Європі будуть тягнутися до Пекіну і Москви як в політичному, так і в економічному плані. “Якщо інтереси Росії чи Китаю візьмуть гору, ми втратимо регіон, — стверджує Церар. — Сполучені Штати можуть бути набагато сильніше представлені (в Європі)”.
“Недостатньо мати гарне економічне співробітництво, — сказав він. — Китайці приїжджають до Європи. Як прем’єр-міністр (2014-2018), я п’ять разів зустрічався з прем’єром (Держради КНР) Лі Кецяном, щоб обговорити політичні відносини і бізнес. Тому я думаю , що було б дуже добре, якби наші друзі і союзники в Сполучених Штатах були ширше представлені в регіоні”.
Церар також заявив про свою стурбованість у зв’язку з виходом Сполучених Штатів з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, незгодою Вашингтона з Глобальним договором про міграцію та американською політикою щодо зміни клімату та Паризької угоди. “Для Сполучених Штатів так важливо співпрацювати з рештою світу в таких областях, як запобігання нелегальній імміграції, торгівля людьми та порушення різних прав людини, — зазначив міністр. — Якщо є підтримка Сполучених Штатів, ми можемо бути дійсно успішними”.
Заступник прем’єра також зазначив, що його країна “дуже пишається Меланією, адже словенка — перша леді (США)”. “Ми б хотіли, щоб вона привезла чоловіка в Словенію”, — уклав Церар.
Як повідомляв УНН, Помпео обговорив антиросійські санкції з главою МЗС Словенії.