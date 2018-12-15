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МЗС Словенії: США потрібно посилити вплив в Європі, інакше Росія і Китай витіснять їх

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сполучені Штати повинні посилити свій вплив в Європі, інакше їх можуть відсунути на другий план Росія і Китай. Таке твердження висловив заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Словенії Міро Церар в опублікованому інтерв’ю газеті The Washington Post, передає УНН.

МЗС Словенії: США потрібно посилити вплив в Європі, інакше Росія і Китай витіснять їх

“Хоча в Словенії проживає всього 2 млн осіб, вона викликає великий інтерес з боку Китаю, — зазначив Церар. — Для порівняння, Сполучені Штати набагато менш помітні”.

Глава МЗС вважає, що багато країн на Балканах і в Східній Європі будуть тягнутися до Пекіну і Москви як в політичному, так і в економічному плані. “Якщо інтереси Росії чи Китаю візьмуть гору, ми втратимо регіон, — стверджує Церар. — Сполучені Штати можуть бути набагато сильніше представлені (в Європі)”.

“Недостатньо мати гарне економічне співробітництво, — сказав він. — Китайці приїжджають до Європи. Як прем’єр-міністр (2014-2018), я п’ять разів зустрічався з прем’єром (Держради КНР) Лі Кецяном, щоб обговорити політичні відносини і бізнес. Тому я думаю , що було б дуже добре, якби наші друзі і союзники в Сполучених Штатах були ширше представлені в регіоні”.

Церар також заявив про свою стурбованість у зв’язку з виходом Сполучених Штатів з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, незгодою Вашингтона з Глобальним договором про міграцію та американською політикою щодо зміни клімату та Паризької угоди. “Для Сполучених Штатів так важливо співпрацювати з рештою світу в таких областях, як запобігання нелегальній імміграції, торгівля людьми та порушення різних прав людини, — зазначив міністр. — Якщо є підтримка Сполучених Штатів, ми можемо бути дійсно успішними”.

Заступник прем’єра також зазначив, що його країна “дуже пишається Меланією, адже словенка — перша леді (США)”. “Ми б хотіли, щоб вона привезла чоловіка в Словенію”, — уклав Церар.

Як повідомляв УНН, Помпео обговорив антиросійські санкції з главою МЗС Словенії.

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