МИД Швеции вызывает посла Венгрии из-за высказываний вице-премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Посол Венгрии в Швеции вызван в министерство иностранных дел королевства. Причиной стала реакция венгерского вице-премьера Жольт Шемьена на высказывания министра социального страхования Швеции Анники Страндхелл. Об этом во вторник сообщил Sveriges Radio, передает УНН.
"Встреча состоится завтра, в среду", - пояснил представитель МИД Пешман Фиврин.
"То, что происходит в Венгрии, вызывает тревогу. Теперь (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан хочет, чтобы появилось больше "настоящих" венгерских детей. Политика навевает воспоминания о 30-х годах", - написала Страндхелл на прошлой недели в Twitter.
После этой записи МИД Венгрии вызвал к себе посла Швеции в Будапеште и выразил ему протест.
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Венгерский вице-премьер Жольт Шемьен назвал в свою очередь Аннику Страндхелл "бедным существом". "Чего должна хотеть Венгрия, если не рождения венгерских детей ... Я думаю, то, что сказал бедное существо, именно является наиболее ненормальностью", - цитирует Шемьена телеканал СВТ.
По словам Фиврина, именно это высказывание стало причиной вызова посла Венгрии в МИД Швеции.
"Мы находим это выражение неприемлемым", - заявил он.
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Как сообщал УНН, премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил уйти в отставку посла страны в Китае Джона Маккаллума за его противоречивую позицию в деле финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.