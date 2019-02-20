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МЗС Швеції викликає посла Угорщини через висловлювання віце-прем'єра

МЗС Швеції викликає посла Угорщини через висловлювання віце-прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Посол Угорщини в Швеції викликаний в міністерство закордонних справ королівства. Причиною стала реакція угорського віце-прем'єра Жольт Шемьена на висловлювання міністра соціального страхування Швеції Анніки Страндхелл. Про це у вівторок повідомило Sveriges Radio, передає УНН.

"Зустріч відбудеться завтра, в середу", - пояснив представник МЗС Пешман Фіврін.

"Те, що відбувається в Угорщині, викликає тривогу. Тепер (прем'єр-міністр Угорщини Віктор) Орбан хоче, щоб з'явилося більше" справжніх "угорських дітей. Політика навіває спогади про 30-х роках", - написала Страндхелл на минулому тижні в Twitter.

Після цього запису МЗС Угорщини викликав до себе посла Швеції в Будапешті і висловив йому протест.

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Угорський віце-прем'єр Жольт Шем'єн назвав в свою чергу Анніку Страндхелл "бідним істотою". "Чого повинна хотіти Угорщина, якщо не народження угорських дітей ... Я думаю, те, що сказало бідне істота, саме є найбільш ненормальністю", - цитує Шемьена телеканал СВТ.

За словами Фівріна, саме це висловлювання стало причиною виклику посла Угорщини в МЗС Швеції. "Ми знаходимо цей вислів неприйнятним", - заявив він.

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Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо попросив піти у відставку посла країни в Китаї Джона Маккаллума через його суперечливу позицію у справі фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу.

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