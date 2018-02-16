МИД РФ: встреча в "нормандском формате" в Мюнхене прорабатывается
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министерство иностранных дел России пока не подтверждает проведение встречи глав МИД в "нормандском формате" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, указав, что вопрос встречи прорабатывается, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Мы не можем подтвердить, но прорабатывается вопрос проведения встречи в "нормандском формате", - заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова накануне.
В то же время она подтвердила встречи главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из "нормандской четверки".
"Сейчас я могу подтвердить, что на полях конференции запланированы следующие встречи:... с министром иностранных дел Украины П.Климкиным, министром иностранных дел Германии З.Габриелем..." - сказала она.
Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подтвердил подготовку встречи "нормандской четверки" в Мюнхене.