МЗС РФ: зустріч у "нормандському форматі" у Мюнхені опрацьовується
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Росії наразі не підтверджує проведення зустрічі голів МЗС у "нормандському форматі" на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, вказавши, що питання зустрічі опрацьовується, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"Ми не можемо підтвердити, але опрацьовується питання проведення зустрічі в "нормандському форматі", - заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова напередодні.
Водночас вона підтвердила зустрічі голови МЗС Росії Сергія Лаврова з колегами з "нормандської четвірки".
"Зараз я можу підтвердити, що на полях конференції заплановані наступні зустрічі:... з міністром закордонних справ України П.Клімкіним, міністром закордонних справ Німеччини З.Габріелем..." - сказала вона.
Нагадаємо, раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер підтвердив підготовку зустрічі "нормандської четвірки" у Мюнхені.