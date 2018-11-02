МИД РФ нашел еще одну "угрозу" в решении об автокефалии для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В министерстве иностранных дел РФ предположили, что "практику узурпации косоварами" собственности Сербской православной церкви вдохновило решение Константинополя о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте дипведомства РФ, передает УНН.
"Вызывает серьезную обеспокоенность ситуация, сложившаяся вокруг объектов Сербской православной церкви (СПЦ) в Автономном крае Косово Республики Сербии. Продолжается практика узурпации косоварами собственности СПЦ", - говорится в заявлении.
В МИД рассказали, что, в частности, церковь Иоанна Предтечи и часовня Св. Параскевы Пятницы в городе Печ больше не значатся в местных кадастровых документах как собственность СПЦ.
"Рассматриваем такое положение как следствие, среди прочего, и неканонических шагов Константинопольского патриархата относительно православия в Украине", - отметили в российском дипведомстве.
В связи с этим в МИД РФ призвали миссию ООН в Косово оказывать давление на приштинскую власть с целью "защиты законных интересов Сербской православной церкви на территории края".
Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принято решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины. Киевский Патриархат призвал УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного собора.