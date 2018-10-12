Київський Патріархат закликав УАПЦ і УПЦ МП почати підготовку Об’єднавчого Собору

"Рішення (святого і священного Синоду Константинопольського патріархату - ред.) відкривають шлях до скликання Надзвичайного Об’єднавчого Собору ієрархів Української православної церкви у складі всього українського єпископату, який у квітні 2018 року звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням надати Томос про автокефалію УПЦ. Київський Патріархат закликає ієрархів УАПЦ та залучених до процесу єднання ієрархів Московського Патріархату в Україні приступити до підготовки Надзвичайного Об’єднавчого Собору", - йдеться у заяві.

Як зазначається, завданням цього Собору є "затвердити рішення про церковну єдність, обрати Предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить патріарший і синодальний Томос про автокефалію УПЦ".

"Ми очікуємо того, що беручи до уваги всі обставини – давність історії, плідну діяльність, велике число єпископату, духовенства і вірних, монастирів та духовних шкіл, інші фактори – патріаршим і синодальним Томосом також буде всеправославно затверджене достоїнство Патріарха за Предстоятелями помісної УПЦ", - сказано у заяві.

"Київський Патріархат закликає єпископат, духовенство та вірних УАПЦ, як і єпископат, духовенство та вірних Московського Патріархату, підтримати процес об’єднання українського православ’я", - додали у Київській Патріархії.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.