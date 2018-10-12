Киевский Патриархат призвал УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного Собора

"Решение (святого и священного Синода Константинопольского патриархата - ред.) открывают путь к созыву Чрезвычайного Объединительного Собора иерархов Украинской православной церкви в составе всего украинского епископата, который в апреле 2018 года обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ. Киевский Патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского Патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора", - говорится в заявлении.

Как отмечается, задачей этого Собора является "принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит патриарший и синодальный Томос об автокефалии УПЦ".

"Мы ожидаем, что принимая во внимание все обстоятельства - давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы - патриаршей и синодальной Томосом также будет всеправославно утверждено достоинство Патриарха за Предстоятелями Поместных УПЦ", - говорится в заявлении.

"Киевский Патриархат призывает епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московского Патриархата, поддержать процесс объединения украинского православия", - добавили в Киевской Патриархии.

Напомним, 11 октября было объявлено решение священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины.