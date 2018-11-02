МЗС РФ знайшло ще одну "загрозу" у рішенні про автокефалію для України

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У міністерстві закордонних справ РФ припустили, що "практику узурпації косоварами" власності Сербської православної церкви надихнуло рішення Константинополя про надання автокефалії Українській православній церкві. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті дипвідомства РФ, передає УНН.