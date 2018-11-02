МЗС РФ знайшло ще одну "загрозу" у рішенні про автокефалію для України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У міністерстві закордонних справ РФ припустили, що "практику узурпації косоварами" власності Сербської православної церкви надихнуло рішення Константинополя про надання автокефалії Українській православній церкві. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті дипвідомства РФ, передає УНН.
"Викликає серйозну стурбованість ситуація, що склалася навколо об'єктів Сербської православної церкви (СПЦ) в Автономному краї Косово Республіки Сербії. Триває практика узурпації косоварами власності СПЦ", - йдеться у заяві.
У МЗС розповіли, що, зокрема, церква Іоанна Предтечі і каплиця Св. Параскеви П'ятниці у місті Печ більше не значаться у місцевих кадастрових документах як власність СПЦ.
"Розглядаємо таке становище як наслідок, серед іншого, і неканонічних кроків Константинопольського патріархату стосовно православ'я в Україні", - зазначили в російському дипвідомстві.
У зв'язку з цим у МЗС РФ закликали місію ООН у Косово чинити тиск на приштинску владу з метою "захисту легітимних інтересів Сербської православної церкви на території краю".
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Київський Патріархат закликав УАПЦ і УПЦ МП почати підготовку Об’єднавчого собору.