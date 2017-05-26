Отношения России и НАТО находятся в глубочайшем кризисе – МИД РФ

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39771 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 96729 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 111298 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 124183 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 144354 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159511 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122960 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138750 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189755 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291065 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27240 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27430 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13907 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 13156 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12743 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187253 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243812 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445432 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398540 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483521 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27451 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27260 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42056 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64395 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70750 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Отношения России и НАТО находятся в глубочайшем кризисе – МИД РФ

Киев • УНН

 • 11282 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Отношения России и НАТО находятся в самом глубоком с момента окончания “холодной войны” кризисе. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Министерства иностранных дел РФ, сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Отношения России и НАТО находятся в глубочайшем кризисе – МИД РФ

Заявление посвящено 20-летию подписания “Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора” и 15-летием принятия Декларации “Отношения Россия —НАТО: новое качество”.

“На данном этапе российско-натовские отношения находятся в самом глубоком с момента окончания "холодной войны" кризисе. Альянс в одностороннем порядке заморозил все проекты практического сотрудничества в сфере общих интересов, которые были предусмотрены упомянутыми документами и вносили ощутимый вклад в обеспечение евробезопасности. На словах соглашаясь с необходимостью ликвидации разделительных линий на континенте, западные страны сделали выбор в пользу "закрытой" натоцентричной архитектуры безопасности. Продолжением этой политики стал долгосрочный курс на военно-политическое "сдерживание России". Его прямым следствием становится нарастание конфликтного потенциала в Евро-Атлантике”, — говорится в документе.

Действия альянса “по укреплению "восточного фланга" НАТО, наращиванию военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах” в Москве рассматривают как “опасные и противоречащие подлинным интересам самих государств-членов НАТО” и видят в них “стремление альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые в совокупности с военной активностью отдельных стран блока меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений”.

По словам авторов заявления, “стремление альянса доказать свою востребованность раздуванием мифа об "угрозе с Востока" препятствует объединению усилий государств в борьбе с общими угрозами и вызовами”.

“Нарастающие негативные тенденции... — прямой результат многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоглядное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах. И пока не поздно, необходимо оставить попытки выстраивать отношения с нашей страной в духе схем и механизмов эпохи конфронтации”, — подчеркивается в документе.

Вместе с тем, в российском МИДе выразили убеждение, “что если даже в период блокового противостояния... удавалось выходить на результативное обсуждение имевшихся проблем, то это тем более возможно сейчас, когда государства Евро-Атлантики не разделяют никакие идеологические разногласия”.

“Главное здесь — осознание реалий... и способность заглянуть за горизонт сегодняшнего дня в интересах не только “клуба избранных стран”, но и всех без исключения народов Европы", — подытожили во внешнеполитическом ведомстве России.

Как сообщал УНН, во время саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп заявил о том, что альянс должен “фокусировать внимание на терроризме и на угрозах из России, на восточной и южной границе НАТО”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.67
Bitcoin
$79,017.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.34
Ethereum
$1,544.73