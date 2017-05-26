Отношения России и НАТО находятся в глубочайшем кризисе – МИД РФ

Заявление посвящено 20-летию подписания “Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора” и 15-летием принятия Декларации “Отношения Россия —НАТО: новое качество”.

“На данном этапе российско-натовские отношения находятся в самом глубоком с момента окончания "холодной войны" кризисе. Альянс в одностороннем порядке заморозил все проекты практического сотрудничества в сфере общих интересов, которые были предусмотрены упомянутыми документами и вносили ощутимый вклад в обеспечение евробезопасности. На словах соглашаясь с необходимостью ликвидации разделительных линий на континенте, западные страны сделали выбор в пользу "закрытой" натоцентричной архитектуры безопасности. Продолжением этой политики стал долгосрочный курс на военно-политическое "сдерживание России". Его прямым следствием становится нарастание конфликтного потенциала в Евро-Атлантике”, — говорится в документе.

Действия альянса “по укреплению "восточного фланга" НАТО, наращиванию военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах” в Москве рассматривают как “опасные и противоречащие подлинным интересам самих государств-членов НАТО” и видят в них “стремление альянса легитимизировать военные приготовления вблизи границ России, которые в совокупности с военной активностью отдельных стран блока меняют расстановку сил в Европе и ведут к опасному витку гонки вооружений”.

По словам авторов заявления, “стремление альянса доказать свою востребованность раздуванием мифа об "угрозе с Востока" препятствует объединению усилий государств в борьбе с общими угрозами и вызовами”.

“Нарастающие негативные тенденции... — прямой результат многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоглядное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах. И пока не поздно, необходимо оставить попытки выстраивать отношения с нашей страной в духе схем и механизмов эпохи конфронтации”, — подчеркивается в документе.

Вместе с тем, в российском МИДе выразили убеждение, “что если даже в период блокового противостояния... удавалось выходить на результативное обсуждение имевшихся проблем, то это тем более возможно сейчас, когда государства Евро-Атлантики не разделяют никакие идеологические разногласия”.

“Главное здесь — осознание реалий... и способность заглянуть за горизонт сегодняшнего дня в интересах не только “клуба избранных стран”, но и всех без исключения народов Европы", — подытожили во внешнеполитическом ведомстве России.

Как сообщал УНН, во время саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп заявил о том, что альянс должен “фокусировать внимание на терроризме и на угрозах из России, на восточной и южной границе НАТО”.