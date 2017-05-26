Відносини Росії і НАТО перебувають у найглибшій кризі – МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Відносини Росії і НАТО перебувають у найглибшій з моменту закінчення “холодної війни” кризі. Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві Міністерства закордонних справ РФ, повідомляє УНН із посиланням на сайт відомства.
Заява присвячена 20-річчю підписання “Основоположного акта про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору” та 15-річчю прийняття Декларації “Відносини Росія - НАТО: нова якість”.
“На даному етапі російсько-натівські відносини перебувають у найглибшій з моменту закінчення "холодної війни" кризі. Альянс в односторонньому порядку заморозив усі проекти практичного співробітництва у сфері спільних інтересів, які були передбачені згаданими документами та здійснювали відчутний внесок у забезпечення євробезпеки. На словах погоджуючись із необхідністю ліквідації розділових ліній на континенті, західні країни зробили вибір на користь "закритої" натоцентричної архітектури безпеки. Продовженням цієї політики став довгостроковий курс на військово-політичне "стримування Росії". Його прямим наслідком стає зростання конфліктного потенціалу в Євро-Атлантиці”, - йдеться в документі.
Дії альянсу “зі зміцнення "східного флангу" НАТО, нарощування військової присутності та інфраструктури в прикордонних із Росією регіонах” у Москві розглядають як “небезпечні і такі, що суперечать справжнім інтересам самих держав-членів НАТО” і бачать у них “прагнення альянсу легітимізувати військові приготування поблизу кордонів Росії, які в сукупності з військовою активністю окремих країн блоку змінюють розстановку сил у Європі і ведуть до небезпечного витка гонки озброєнь”.
За словами авторів заяви, “прагнення альянсу довести свою затребуваність роздмухуванням міфу про "загрозу зі Сходу" перешкоджає об’єднанню зусиль держав у боротьбі зі спільними загрозами і викликами”.
“Наростаючі негативні тенденції... — прямий результат багаторічної деструктивної лінії блоку, націленої на безоглядне досягнення військово-політичного домінування у європейських і світових справах. І поки не пізно, необхідно залишити спроби вибудовувати відносини з нашою країною в дусі схем і механізмів епохи конфронтаці ”, - підкреслюється в документі.
Разом із тим, у російському МЗС висловили переконання, “що якщо навіть у період блокового протистояння... вдавалося виходити на результативне обговорення наявних проблем, то це тим більш можливо зараз, коли держави Євро-Атлантики не розділяють ніякі ідеологічні розбіжності”.
“Головне тут — усвідомлення реалій... і здатність зазирнути за горизонт сьогоднішнього дня в інтересах не тільки "клубу обраних країн", але й усіх без винятку народів Європи”, — підсумували в зовнішньополітичному відомстві Росії.
Як повідомляв УНН, під час саміту НАТО у Брюсселі президент США Дональд Трамп заявив про те, що альянс повинен "фокусувати увагу на тероризмі і на загрозах із Росії, на східному і південному кордоні НАТО".