МИД РФ: США пытаются посеять панику и страх в Венесуэле

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104484 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108794 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111521 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112557 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139873 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114746 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139811 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144924 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130327 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130365 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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МИД РФ: США пытаются посеять панику и страх в Венесуэле

МИД РФ: США пытаются посеять панику и страх в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 7532 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Действия США в отношении Венесуэлы “направлены на деморализацию граждан этой страны с помощью агрессивной риторики”. Такое мнение выразила в среду в эфире российского федерального телеканала официальный представитель МИД России Мария Захарова, информирует УНН.

“Мы видим, как жизнь венесуэльского народа ухудшается, в том числе и в первую очередь из-за действий США, — сказала она. — Это, конечно, не мягкая сила. Мягкая сила — это проведение семинаров, симпозиумов, использование культуры, науки”.

“Это агрессивная риторика, это прямое запугивание, шантаж и угрозы, — подчеркнула Захарова. — А сейчас, последние месяцы, это прямые обращения к венесуэльскому народу и желание посеять панику, страх, ощущение такой колоссальной тревоги и предательства для того, чтобы деморализовать венесуэльцев”.

По словам российского дипломата, агрессивная риторика Вашингтона направлена и на тех венесуэльцев, которые живут и работают в США. “Им все время нужно подбрасывать новые тезисы, чтобы воспринималась концепция, которая была предложена Белым домом, по смене режима, для этого нужны аргументы”, — считает она.

Как сообщал УНН, в США не исключают применения военных действий в Венесуэле.

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