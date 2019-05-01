МИД РФ: США пытаются посеять панику и страх в Венесуэле

“Мы видим, как жизнь венесуэльского народа ухудшается, в том числе и в первую очередь из-за действий США, — сказала она. — Это, конечно, не мягкая сила. Мягкая сила — это проведение семинаров, симпозиумов, использование культуры, науки”.

“Это агрессивная риторика, это прямое запугивание, шантаж и угрозы, — подчеркнула Захарова. — А сейчас, последние месяцы, это прямые обращения к венесуэльскому народу и желание посеять панику, страх, ощущение такой колоссальной тревоги и предательства для того, чтобы деморализовать венесуэльцев”.

По словам российского дипломата, агрессивная риторика Вашингтона направлена и на тех венесуэльцев, которые живут и работают в США. “Им все время нужно подбрасывать новые тезисы, чтобы воспринималась концепция, которая была предложена Белым домом, по смене режима, для этого нужны аргументы”, — считает она.

Как сообщал УНН, в США не исключают применения военных действий в Венесуэле.