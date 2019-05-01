МЗС РФ: США намагаються посіяти паніку і страх у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Дії США відносно Венесуели “спрямовані на деморалізацію громадян цієї країни за допомогою агресивної риторики”. Таку думку висловила в середу в ефірі російського федерального телеканалу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує УНН.
“Ми бачимо, як життя венесуельського народу погіршується, в тому числі і в першу чергу через дії США, — сказала вона. — Це, звичайно, не м’яка сила. М’яка сила — це проведення семінарів, симпозіумів, використання культури, науки” .
“Це агресивна риторика, це пряме залякування, шантаж і погрози, — підкреслила Захарова. — А зараз, останні місяці, це прямі звернення до венесуельському народу і бажання посіяти паніку, страх, відчуття такої колосальної тривоги і зради для того, щоб деморалізувати венесуельців”.
За словами російського дипломата, агресивна риторика Вашингтона спрямована і на тих венесуельців, які живуть і працюють в США. “Їм весь час потрібно підкидати нові тези, щоб сприймалася концепція, яка була запропонована Білим домом, з зміни режиму, для цього потрібні аргументи”, — вважає вона.
Як повідомляв УНН, у США не виключають застосування військових дій у Венесуелі.