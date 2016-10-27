МИД РФ рассказало свою версию договоренностей "нормандской четверки" о вооруженной миссии ОБСЕ

"Заявление украинских политиков о какой-то договоренности по поводу развертывания на Донбассе вооруженной полицейской миссии просто не соответствует действительности. О чем действительно идет речь - это организация усиленного круглосуточного наблюдения за разведением сил и средств сторон на линии соприкосновения силами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Именно об этом и говорилось в рамках нормандского саммита в Берлине 19 октября", - сказала она.

Первый за год саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялся в Берлине 19 октября.