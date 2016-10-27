МЗС РФ розповіло свою версію домовленостей "нормандської четвірки" про збройну місію ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У МЗС РФ назвали заяви української сторони про домовленість з розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі такими, що не відповідають дійсності, заявивши, що насправді нібито йдеться про організацію посиленого цілодобового спостереження за розведенням сил і засобів сторін на лінії зіткнення силами СММ ОБСЄ. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Заява українських політиків про якусь домовленість з приводу розгортання на Донбасі збройної поліцейської місії просто не відповідає дійсності. Про що дійсно йдеться - це організація посиленого цілодобового спостереження за розведенням сил і засобів сторін на лінії зіткнення силами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Саме про це і говорилося в рамках нормандського саміту в Берліні 19 жовтня", - сказала вона.
Перший за рік саміт у "нормандському форматі" за участю лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбувся в Берліні 19 жовтня.