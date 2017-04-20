МИД РФ прокомментировал решение суда ООН по иску Украины

В частности, МИД РФ отметил, что "суд без голосования признал, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, соответственно, условия для применения предварительных мер отсутствуют".

Также в российском дипведомстве указали, что суд призвал стороны рассмотрения работать над полным выполнением минских договоренностей.

Также в МИД РФ отметили, что суд признал решение о применении трех временных мер по МКЛРД: "одна касается доступности образования на украинском языке, вторая – возможностей крымско-татарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, - не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора".

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали важным то, что суд "занял принципиальную позицию" и не поддержал заявления Украины о "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как такие, которые не касаются сути рассмотрения.

Ранее в МИД Украины сообщили, что согласно решению суда РФ в оккупированном Крыму должна воздерживаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества хранить свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа, обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

Также в МИД Украины отметили, что важным является то, что в вопросе, касающегося решения в части применения МКБФТ, суд подтвердил наличие спора между Украиной и РФ о применении Конвенции; суд признал соблюдение Украиной необходимой досудебной процедуры; суд признал наличие своей предыдущей (prima facie) юрисдикции в отношении этого спора.

Напомним, в МИД Украины ожидают, что РФ будет выполнять решение суда ООН.