МИД РФ прокомментировал решение суда ООН по иску Украины

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25721 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89602 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145753 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112668 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114046 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110975 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103130 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106655 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103265 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151063 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

11 марта, 13:18 • 116821 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 108061 просмотра
В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление

11 марта, 16:19 • 50695 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

18:28 • 47169 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 105716 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 105716 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 145639 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 154306 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 151064 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 150891 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 108061 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 120442 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 127112 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 127422 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 132098 просмотра
Актуальное
МИД РФ прокомментировал решение суда ООН по иску Украины

МИД РФ прокомментировал решение суда ООН по иску Украины

Киев  •  УНН

 • 25792 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство иностранных дел России прокомментировало промежуточное решение Международного суда ООН о временных мерах о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). Комментарий департамента информации и печати МИД России опубликован в Facebook, передает УНН.

В частности, МИД РФ отметил, что "суд без голосования признал, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, соответственно, условия для применения предварительных мер отсутствуют".

Также в российском дипведомстве указали, что суд призвал стороны рассмотрения работать над полным выполнением минских договоренностей.

Также в МИД РФ отметили, что суд признал решение о применении трех временных мер по МКЛРД: "одна касается доступности образования на украинском языке, вторая – возможностей крымско-татарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, - не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора".

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали важным то, что суд "занял принципиальную позицию" и не поддержал заявления Украины о "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как такие, которые не касаются сути рассмотрения.

Ранее в МИД Украины сообщили, что согласно решению суда РФ в оккупированном Крыму должна воздерживаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества хранить свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа, обеспечить доступ к образованию на украинском языке.

Также в МИД Украины отметили, что важным является то, что в вопросе, касающегося решения в части применения МКБФТ, суд подтвердил наличие спора между Украиной и РФ о применении Конвенции; суд признал соблюдение Украиной необходимой досудебной процедуры; суд признал наличие своей предыдущей (prima facie) юрисдикции в отношении этого спора.

Напомним, в МИД Украины ожидают, что РФ будет выполнять решение суда ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы