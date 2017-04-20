МЗС РФ прокоментувало рішення суду ООН за позовом України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало проміжне рішення Міжнародного суду ООН про тимчасові заходи про застосування Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму (МКБФТ) і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (МКЛРД). Коментар департаменту інформації і друку МЗС Росії опубліковано у Facebook, передає УНН.
Зокрема, МЗС РФ зазначило, що "суд без голосування визнав, що претензії України до Росії по МКБФТ безпідставні і, відповідно, умови для застосування попередніх заходів відсутні".
Також у російському дипвідомстві вказали, що суд закликав сторони розгляду працювати над повним виконанням мінських домовленостей.
Також у МЗС РФ зауважили, що суд визнав рішення про застосування трьох тимчасових заходів по МКЛРД: "одне стосується доступності освіти українською мовою, друге - можливостей кримськотатарської громади мати свої представницькі інститути і третє, адресоване до України і Росії, - не робити дій, які могли б вести до загострення спору".
У російському зовнішньополітичному відомстві назвали важливим те, що суд "зайняв принципову позицію" і не підтримав заяви України про "агресію", "окупацію", або про статус Криму як такі, що не стосуються суті розгляду.
Раніше у МЗС України повідомили, що згідно з рішенням суду РФ в окупованому Криму має утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу; забезпечити доступ до освіти українською мовою.
Також у МЗС України наголосили, що важливим є те, що у питанні, що стосується рішення в частині застосування МКБФТ, суд підтвердив наявність спору між Україною та РФ щодо застосування Конвенції; суд визнав дотримання Україною необхідної досудової процедури; суд визнав наявність своєї попередньої (prima facie) юрисдикції щодо цього спору.
Нагадаємо, у МЗС України очікують, що РФ виконуватиме рішення суду ООН.