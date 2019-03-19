МИД РФ вернул Украине ноту протеста и предложил признать Крым российским
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство иностранных дел РФ вернуло внешнеполитическому ведомству Украины ноту протеста относительно визита президента РФ Владимира Путина на территорию незаконно аннексированого Крыма без рассмотрения. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России относительно реакции в Киеве на события в окупированном Крыму, передаёт УНН.
“Что касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был, не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве”, — говорится в комментарии.
В российском министерстве так же призвали Украину “признать” выбор крымчан относительно их “выбора окончательно воссоединиться с Россией”.
“Призываем украинский МИД признать реальность — жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией”, — заявили в МИД России.
Напомним, 18 марта президент Российской Федерации Владимир Путин посетил оккупированный Крым.
В тот же день Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированный Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.