МИД РФ вернул Украине ноту протеста и предложил признать Крым российским

“Что касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был, не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве”, — говорится в комментарии.

В российском министерстве так же призвали Украину “признать” выбор крымчан относительно их “выбора окончательно воссоединиться с Россией”.

“Призываем украинский МИД признать реальность — жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией”, — заявили в МИД России.

Напомним, 18 марта президент Российской Федерации Владимир Путин посетил оккупированный Крым.

В тот же день Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в временно оккупированный Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь и передало ноту протеста РФ.