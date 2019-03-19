МЗС РФ повернув Україні ноту протесту і запропонував визнати Крим російським
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ повернуло зовнішньополітичному відомству України ноту протесту щодо візиту президента РФ Володимира Путіна на територію незаконно анексованого Криму без розгляду. Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії щодо реакції в Києві на події в окупованому Криму, передає УНН.
"Що стосується згаданої в заяві МЗС України ноти протесту, спрямованої МЗС Росії, то ми подібні ноти повертаємо без розгляду і реакції. Хотіли б наголосити, що ні МЗС України, ні хто б то не був, не в праві вказувати російському керівництву, коли і як вибудовувати графік відвідування регіонів у власній державі", - йдеться в коментарі.
У російському міністерстві так само закликали Україну "визнати" вибір кримчан "остаточно возз'єднатися з Росією".
"Закликаємо український МЗС визнати реальність - жителі Криму і Севастополя навесні 2014 року зробили свій історичний вибір і остаточно возз'єдналися з Росією", - заявили в МЗС Росії.
Нагадаємо, 18 березня президент Російської Федерації Володимир Путін відвідав окупований Крим.
У той же день Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупованы Російською Федерацією території України - Автономну Республіку Крим та місто Севастополь і передало ноту протесту РФ.