МИД РФ: НАТО является "бесполезным блоком"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство иностранных дел России назвало Североатлантический альянс "бесполезным блоком" после того, как накануне испанский истребитель по ошибке запустил ракету "воздух - воздух" над Эстонией. Соответствующая запись появилась в среду на странице в Twitter российского МИД, передает УНН.
"Мы же говорили, что военный блок НАТО - бесполезным", - заявили в министерстве.
Напомним, 7 августа подразделение ВВС Испании в Эстонии приостановило полеты в связи со случайным запуском ракеты "воздух-воздух" в небе над республикой.
Ракета наполнена взрывчатым веществом, ее длина 3,7 м, диаметр 18 см. В ракете есть режим самоуничтожения, но военные не исключают, что она упала на землю, вероятно, в 40 км к северу от города Тарту.
Силы обороны начали операцию по поиску ракеты. Жителей, которые случайно обнаружили снаряд, призывают не трогать его, а отойти подальше и немедленно сообщить о находке ВВС Эстонии. Министерство обороны Испании уже начало расследование причин инцидента.