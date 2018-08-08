МИД РФ: НАТО является "бесполезным блоком"

"Мы же говорили, что военный блок НАТО - бесполезным", - заявили в министерстве.



Напомним, 7 августа подразделение ВВС Испании в Эстонии приостановило полеты в связи со случайным запуском ракеты "воздух-воздух" в небе над республикой.



Ракета наполнена взрывчатым веществом, ее длина 3,7 м, диаметр 18 см. В ракете есть режим самоуничтожения, но военные не исключают, что она упала на землю, вероятно, в 40 км к северу от города Тарту.

Силы обороны начали операцию по поиску ракеты. Жителей, которые случайно обнаружили снаряд, призывают не трогать его, а отойти подальше и немедленно сообщить о находке ВВС Эстонии. Министерство обороны Испании уже начало расследование причин инцидента.