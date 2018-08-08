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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18663 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 79643 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119261 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127121 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 152395 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140337 просмотра

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МИД РФ: НАТО является "бесполезным блоком"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство иностранных дел России назвало Североатлантический альянс "бесполезным блоком" после того, как накануне испанский истребитель по ошибке запустил ракету "воздух - воздух" над Эстонией. Соответствующая запись появилась в среду на странице в Twitter российского МИД, передает УНН.

"Мы же говорили, что военный блок НАТО - бесполезным", - заявили в министерстве.

Напомним, 7 августа подразделение ВВС Испании в Эстонии приостановило полеты в связи со случайным запуском ракеты "воздух-воздух" в небе над республикой.

Ракета наполнена взрывчатым веществом, ее длина 3,7 м, диаметр 18 см. В ракете есть режим самоуничтожения, но военные не исключают, что она упала на землю, вероятно, в 40 км к северу от города Тарту.

Силы обороны начали операцию по поиску ракеты. Жителей, которые случайно обнаружили снаряд, призывают не трогать его, а отойти подальше и немедленно сообщить о находке ВВС Эстонии. Министерство обороны Испании уже начало расследование причин инцидента.

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