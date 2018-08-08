МЗС РФ: НАТО є "безкорисним блоком"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії назвало Північноатлантичний альянс "безкорисним блоком" після того, як напередодні іспанський винищувач помилково запустив ракету "повітря - повітря" над Естонією. Відповідний запис з’явився в середу на сторінці у Twitter російського МЗС, передає УНН.
"Ми ж говорили, що військовий блок НАТО - безкорисний", - заявили в міністерстві.
Нагадаємо, 7 серпня підрозділ ВПС Іспанії в Естонії призупинило польоти у зв’язку з випадковим запуском ракети “повітря-повітря” в небі над республікою.
Ракета наповнена вибуховою речовиною, її довжина 3,7 м, діаметр 18 см. У ракети є режим самознищення, але військові не виключають, що вона впала на землю, імовірно, в 40 км на північ від міста Тарту.
Сили оборони почали операцію з пошуку ракети. Жителів, які випадково виявили снаряд, закликають не чіпати його, а відійти подалі і негайно повідомити про знахідку ВВС Естонії. Міністерство оборони Іспанії вже почало розслідування причин інциденту.