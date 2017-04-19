МИД РФ: на территории РФ находятся более миллиона беженцев из Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На территории России находятся более двух миллионов граждан Украины, из них более миллиона беженцев из Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"По данным ФМС России, структуры, которая занимается этими функциями, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 миллиона", - сообщила М.Захарова.
По ее словам, из них более миллиона - беженцы из Донбасса.
Как сообщал УНН, с начала военных действий на Донбассе статус беженцев в Российской Федерации получили 350 граждан Украины.