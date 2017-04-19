МИД РФ: на территории РФ находятся более миллиона беженцев из Донбасса

"По данным ФМС России, структуры, которая занимается этими функциями, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 миллиона", - сообщила М.Захарова.

По ее словам, из них более миллиона - беженцы из Донбасса.

Как сообщал УНН, с начала военных действий на Донбассе статус беженцев в Российской Федерации получили 350 граждан Украины.