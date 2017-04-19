МЗС РФ: на території РФ перебувають понад мільйон біженців з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На території Росії перебувають понад два мільйони громадян України, з них понад мільйон біженців з Донбасу. Про це повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ВВС.
"За даними ФМС Росії, структури, яка займається цими функціями, загальне число громадян України, які перебувають на території Росії на 16 березня 2017 року, становить 2 мільйони", - повідомила М.Захарова.
За її словами, з них більше мільйона - біженці з Донбасу.
Як повідомляв УНН, з початку військових дій на Донбасі статус біженців в Російської Федерації отримали 350 громадян України.