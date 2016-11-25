МИД прокомментировал соглашение об объединении группировки войск между РФ и Абхазией

"Этим актом российская сторона намерена легитимизировать противоправное размещение российских военных подразделений и боевиков, которые терроризируют население Абхазии. При этом, российская сторона грубо нарушает свои международные обязательства, в частности по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года", - говорится в сообщении.

Такие действия усиливают напряженность в регионе, препятствуют планам по развитию международных транспортных и энергетических коридоров, создают условия для дальнейшего упадка оккупированных территорий и вызывают новые миграционные потоки.

"Украина еще раз призывает Россию вывести свои военные подразделения с оккупированных территорий Грузии, чтобы обеспечить создание международных и национальных механизмов безопасности в Абхазии и Цхинвальском регионе и восстановить территориальную целостность и суверенитет Грузии", - добавили в сообщении.

Как сообщал УНН, президент России В.Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной группировке войск вооруженных сил России и непризнанной республики Абхазия.