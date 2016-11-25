МЗС прокоментувало угоду про об’єднання угруповання військ між РФ і Абхазією

“Цим актом російська сторона має намір легітимізувати протиправне розміщення російських військових підрозділів та бойовиків, що тероризують населення Абхазії. При цьому, російська сторона грубо порушує свої міжнародні зобов’язання, зокрема за угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року”, — йдеться у повідомленні.

Такі дії посилюють напругу в регіоні, стають на заваді планам з розвитку міжнародних транспортних та енергетичних коридорів, створюють умови для подальшого занепаду окупованих територій і спричиняють нові міграційні потоки.

“Україна ще раз закликає Росію вивести свої військові підрозділи з окупованих територій Грузії, щоб забезпечити створення міжнародних і національних механізмів безпеки в Абхазії та Цхінвальському регіоні і відновити територіальну цілісність і суверенітет Грузії”, — додали у повідомленні.

Як повідомляв УНН, президент Росії В.Путін підписав закон про ратифікацію угоди про об’єднане угруповання військ збройних сил Росії та невизнаної республіки Абхазія.