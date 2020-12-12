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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67642 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 89931 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113969 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149172 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197968 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194525 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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МИД об оборонном бюджете США: Вашингтон подтверждает лидерство в поддержке Украины

МИД об оборонном бюджете США: Вашингтон подтверждает лидерство в поддержке Украины

Киев  •  УНН

 • 13633 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствует одобрение 11 декабря Сенатом США и 8 декабря Палатой представителей США законопроекту "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021), передает УНН со ссылкой на сообщение МИД.

В МИД отметили, что положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи по безопасности, в том числе из-за увеличения доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины, а также усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ.

"Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

Мы высоко ценим прочную двухпартийной и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении ее обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.

Справка: 11 декабря 2020 года Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря 2020 года Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели безопасности помощи в 2021 году по программе "Инициатива безопасности помощи Украине" 250 млн долл., в том числе 75 млн долл. на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, на 25 млн долл. больше, чем в 2020 году. Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширения перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан Президентом США.

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