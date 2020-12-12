МЗС про оборонний бюджет США: Вашингтон засвідчує лідерство у підтримці України

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України вітає схвалення 11 грудня Сенатом США та 8 грудня Палатою представників США законопроєкту “Про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році” (NDAA 2021), передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС.

У МЗС відзначили, що положення цього документа передбачають, зокрема, виділення Україні значного пакету безпекової допомоги, у тому числі через збільшення доступних коштів для придбання летальних видів озброєння для потреб Збройних Сил України, а також посилення санкційного тиску для протидії підривній діяльності РФ.

“Своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах триваючої російської агресії”, — йдеться у повідомленні.

Довідково: 11 грудня 2020 року Сенат США переважною більшістю голосів (84-13) та 8 грудня 2020 року Палата представників Конгресу США (335-78) схвалили законопроєкт “Про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році” (NDAA 2021). Документ передбачає виділення Україні на цілі безпекової допомоги у 2021 році за програмою “Ініціатива безпекової допомоги Україні” 250 млн. дол. США, у тому числі 75 млн. дол. США на придбання для потреб ЗСУ летальних видів озброєння, що на 25 млн. дол. США більше, ніж у 2020 році. Крім того, NDAA 2021 передбачає посилення санкцій проти будівництва “Північного потоку-2”, зокрема розширення переліку послуг, що підпадають під дію санкцій США відповідно до закону “Про захист енергетичної безпеки Європи” 2019 року. Для набуття чинності, NDAA 2021 має бути підписаний Президентом США.

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