МИД Польши: нужно ввести санкции против России

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81187 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102742 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137575 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135703 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132088 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126350 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 164150 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117944 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
МИД Польши: нужно ввести санкции против России

МИД Польши: нужно ввести санкции против России

Киев  •  УНН

 • 12905 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович поддерживает введение дополнительных санкций против России. Сейчас глава польской дипломатии будет находиться с визитом в Украине, где будет разговаривать, среди прочего, о кризисе в Керченском проливе, передает УНН со ссылкой на "Польськое Радио". 

Яцек Чапутович на волнах Польского радио сказал, что Польша в этом деле будет защищать украинские интересы, потому что они совпадают с польскими. По его мнению, Киев имеет основания, чтобы требовать более решительной реакции по российской агрессии на форуме Европейского Союза, НАТО и в ООН.

"Польша считает, что эти санкции нужно ввести", - сказал министр.

В Украине Яцек Чапутович должен также говорить о трудных вопросах в отношениях с Польшей, в частности о эксгумации жертв Волынского преступления. Однако, как подчеркнул он не хочет, чтобы эти вопросы способствовали открытому конфликту, потому что приоритетом Польши должна быть "поддержка для территориальной целостности в границах, признанных международным правом".

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Визит Яцека Чапутовича продлится до субботы. В столице Украины глава польской дипломатии встретится с представителями украинской власти, вручит награду Pro Humana Dignitate Humana, которой удостоили пленника Путина - Олега Сенцова, а также возложит венки на кладбище в Быковне, где покоятся жертвы коммунистических преступлений НКВД, а также к Памятник памятника жертвам Голодомора в Украине.

В Киеве министр иностранных дел Польши примет также участие в заседании Польско-украинского форума партнерства.

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Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.

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