МИД Польши: нужно ввести санкции против России

Яцек Чапутович на волнах Польского радио сказал, что Польша в этом деле будет защищать украинские интересы, потому что они совпадают с польскими. По его мнению, Киев имеет основания, чтобы требовать более решительной реакции по российской агрессии на форуме Европейского Союза, НАТО и в ООН.



"Польша считает, что эти санкции нужно ввести", - сказал министр.

В Украине Яцек Чапутович должен также говорить о трудных вопросах в отношениях с Польшей, в частности о эксгумации жертв Волынского преступления. Однако, как подчеркнул он не хочет, чтобы эти вопросы способствовали открытому конфликту, потому что приоритетом Польши должна быть "поддержка для территориальной целостности в границах, признанных международным правом".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны Польши: российские войска уже официально атакуют Украину

Визит Яцека Чапутовича продлится до субботы. В столице Украины глава польской дипломатии встретится с представителями украинской власти, вручит награду Pro Humana Dignitate Humana, которой удостоили пленника Путина - Олега Сенцова, а также возложит венки на кладбище в Быковне, где покоятся жертвы коммунистических преступлений НКВД, а также к Памятник памятника жертвам Голодомора в Украине.

В Киеве министр иностранных дел Польши примет также участие в заседании Польско-украинского форума партнерства.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Польши собирается в Украину из-за эскалации на Азове



Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.