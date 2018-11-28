Президент Польщі збирається в Україну через ескалацію на Азові

"Якщо буде така потреба, або такі обставини, що обґрунтовуватимуть подібні дії президента, то я цього не виключатиму", - заявив сьогодні віце-голова Канцелярії президента Республіки Польща Павел Муха.

В ефірі однієї з польських радіостанцій Павел Муха зазначив, що якщо президент Анджей Дуда визнає, що є така потреба, то він може скликати Раду національного безпеки у справі України. У вівторок лідер Громадянської платформи Ґжеґож Схетина звернувся до президента із проханням якомога швидше скликати Раду національної безпеки у зв’язку із ситуацією в Україні після атаки російських сил на українські кораблі.



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"Звісно, що ми будемо підтримувати Україну і будемо лідером підтримки України, беручи до уваги те, що в інтересі усіх – деескалація цього конфлікту, його врегулювання на підставі перемовин та розмов", - сказав Муха.

"Президент має також повноваження скликати Раду національної безпеки. Якщо він визнає, що у цьому є потреба, то він її скличе", - зауважив віце-голова Канцелярії президента Польщі.

Павел Муха вважає, що ситуація є динамічною. "Я би не виключав ніяких кроків з боку президента", - зазначив він.

Віце-голова Канцелярії президента Польщі запевнив, що питанням України ніхто не легковажить.



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"Ми будемо послідовно підтримувати Україну, так як підтримуємо її на міжнародній арені. Ми проти анексії Криму, проти блокади Керченської протоки і проти російських інцидентів в Азовському морі", - підкреслив Муха.

Павел Муха також не виключив можливого візиту в Україну Анджея Дуди найближчим часом.

"Якщо буде така потреба, або такі обставини, що обґрунтовуватимуть подібні дії президента, то я цього не виключав би", - сказав він.



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"Натомість нині президент цілковито стежить за ситуацією, запевняючи підтримку українській стороні – найліпше свідчить про потребу цієї підтримки розмова президента Порошенка з президентом Дудою, він буде адекватно реагувати на обставини", - зазначив Муха.

Раніше у міноборони Польщі провели зустрічі через події на Азові.

Як повідомляв УНН, Польща підтримає посилення санкцій проти Росії за агресію на Азові.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.