Президент Польщі збирається в Україну через ескалацію на Азові

ukru
23 березня, 12:58 • 171937 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 445201 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 434013 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 420442 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 425059 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 310932 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 256524 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 500064 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176785 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 428592 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.8 м/с
81 %
755 мм
Хмарно
Популярнi новини
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 100923 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 106670 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 97175 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 62032 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 37624 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 417792 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 500054 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 428585 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 381215 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 329269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 164106 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 161061 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 161799 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 156256 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 159666 перегляди
Актуальне
Президент Польщі збирається в Україну через ескалацію на Азові

Президент Польщі збирається в Україну через ескалацію на Азові

Київ • УНН

 • 7139 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У зв’язку з кризовою ситуацією в Україні президент Анджей Дуда може здійснити ряд кроків на підтримку східних сусідів. Одним з них може бути його візит до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

"Якщо буде така потреба, або такі обставини, що обґрунтовуватимуть подібні дії президента, то я цього не виключатиму", - заявив сьогодні віце-голова Канцелярії президента Республіки Польща Павел Муха.

В ефірі однієї з польських радіостанцій Павел Муха зазначив, що якщо президент Анджей Дуда визнає, що є така потреба, то він може скликати Раду національного безпеки у справі України. У вівторок лідер Громадянської платформи Ґжеґож Схетина звернувся до президента із проханням якомога швидше скликати Раду національної безпеки у зв’язку із ситуацією в Україні після атаки російських сил на українські кораблі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко підписав закон про воєнний стан

"Звісно, що ми будемо підтримувати Україну і будемо лідером підтримки України, беручи до уваги те, що в інтересі усіх – деескалація цього конфлікту, його врегулювання на підставі перемовин та розмов", - сказав Муха.

"Президент має також повноваження скликати Раду національної безпеки. Якщо він визнає, що у цьому є потреба, то він її скличе", - зауважив віце-голова Канцелярії президента Польщі.

Павел Муха вважає, що ситуація є динамічною. "Я би не виключав ніяких кроків з боку президента", - зазначив він.

Віце-голова Канцелярії президента Польщі запевнив, що питанням України ніхто не легковажить.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко не зміг поговорити з Путіним про українських моряків

"Ми будемо послідовно підтримувати Україну, так як підтримуємо її на міжнародній арені. Ми проти анексії Криму, проти блокади Керченської протоки і проти російських інцидентів в Азовському морі", - підкреслив Муха.

Павел Муха також не виключив можливого візиту в Україну Анджея Дуди найближчим часом.

"Якщо буде така потреба, або такі обставини, що обґрунтовуватимуть подібні дії президента, то я цього не виключав би", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі планують скликати Раду нацбезпеки через ситуацію на Азові

"Натомість нині президент цілковито стежить за ситуацією, запевняючи підтримку українській стороні – найліпше свідчить про потребу цієї підтримки розмова президента Порошенка з президентом Дудою, він буде адекватно реагувати на обставини", - зазначив Муха.

Раніше у міноборони Польщі провели зустрічі через події на Азові.

Як повідомляв УНН, Польща підтримає посилення санкцій проти Росії за агресію на Азові.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91