Президент Польши собирается в Украину из-за эскалации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В связи с кризисной ситуацией в Украине президент Дуда может осуществить ряд шагов в поддержку восточных соседей. Одним из них может быть его визит в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Если будет такая необходимость, или такие обстоятельства, обосновывать подобные действия президента, то я этого не буду исключать", - заявил сегодня вице-председатель Канцелярии президента Республики Польша Павел Муха.
В эфире одной из польских радиостанций Павел Муха отметил, что если президент Дуда признает, что есть такая потребность, то он может созвать Совет национального безопасности в деле Украины. Во вторник лидер Гражданской платформы Гжегож Схетина обратился к президенту с просьбой как можно скорее созвать Совет национальной безопасности в связи с ситуацией в Украине после атаки российских сил на украинском корабле.
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"Конечно, мы будем поддерживать Украину и будем лидером поддержки Украины, принимая во внимание то, что в интересе всех - деэскалация этого конфликта, его урегулирования на основании переговоров и разговоров", - сказал Муха.
"Президент имеет также полномочия созвать Совет национальной безопасности. Если он признает, что в этом есть необходимость, то он его созовет", - отметил вице-председатель Канцелярии президента Польши.
Павел Муха считает, что ситуация является динамичной. "Я бы не исключал никаких шагов со стороны президента", - отметил он.
Вице-председатель Канцелярии президента Польши заверил, что к вопросу Украины никто не относиться легкомысленно.
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"Мы будем последовательно поддерживать Украину, так как поддерживаем ее на международной арене. Мы против аннексии Крыма, против блокады Керченского пролива и против российских инцидентов в Азовском море", - подчеркнул Муха.
Павел Муха также не исключил возможного визита в Украину Анджея Дуды ближайшее время.
"Если будет такая необходимость, или такие обстоятельства, обосновывать подобные действия президента, то я этого не исключал", - сказал он.
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"Сейчас президент полностью следит за ситуацией, выражая поддержку украинской стороне - лучше свидетельствует о необходимости этой поддержки разговор президента Порошенко с президентом Дудой, он будет адекватно реагировать на обстоятельства", - отметил Муха.
Ранее в Минобороны Польши провели встречи из-за событий на Азове.
Как сообщал УНН, Польша поддержит усиление санкций против России за агрессию на Азове.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.