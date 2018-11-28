Президент Польши собирается в Украину из-за эскалации на Азове

"Если будет такая необходимость, или такие обстоятельства, обосновывать подобные действия президента, то я этого не буду исключать", - заявил сегодня вице-председатель Канцелярии президента Республики Польша Павел Муха.

В эфире одной из польских радиостанций Павел Муха отметил, что если президент Дуда признает, что есть такая потребность, то он может созвать Совет национального безопасности в деле Украины. Во вторник лидер Гражданской платформы Гжегож Схетина обратился к президенту с просьбой как можно скорее созвать Совет национальной безопасности в связи с ситуацией в Украине после атаки российских сил на украинском корабле.



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"Конечно, мы будем поддерживать Украину и будем лидером поддержки Украины, принимая во внимание то, что в интересе всех - деэскалация этого конфликта, его урегулирования на основании переговоров и разговоров", - сказал Муха.

"Президент имеет также полномочия созвать Совет национальной безопасности. Если он признает, что в этом есть необходимость, то он его созовет", - отметил вице-председатель Канцелярии президента Польши.

Павел Муха считает, что ситуация является динамичной. "Я бы не исключал никаких шагов со стороны президента", - отметил он.

Вице-председатель Канцелярии президента Польши заверил, что к вопросу Украины никто не относиться легкомысленно.



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"Мы будем последовательно поддерживать Украину, так как поддерживаем ее на международной арене. Мы против аннексии Крыма, против блокады Керченского пролива и против российских инцидентов в Азовском море", - подчеркнул Муха.

Павел Муха также не исключил возможного визита в Украину Анджея Дуды ближайшее время.

"Если будет такая необходимость, или такие обстоятельства, обосновывать подобные действия президента, то я этого не исключал", - сказал он.



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"Сейчас президент полностью следит за ситуацией, выражая поддержку украинской стороне - лучше свидетельствует о необходимости этой поддержки разговор президента Порошенко с президентом Дудой, он будет адекватно реагировать на обстоятельства", - отметил Муха.

Ранее в Минобороны Польши провели встречи из-за событий на Азове.

Как сообщал УНН, Польша поддержит усиление санкций против России за агрессию на Азове.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.