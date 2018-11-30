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Міністр оборони Польщі: російські війська вже офіційно атакують Україну

Міністр оборони Польщі: російські війська вже офіційно атакують Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак після обстрілу росіянами українських кораблів у Керченській протоці заявив, що нині російські війська вже офіційно атакують Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Блащак напередодні сказав, що введення воєнного стану в Україні у зв’язку з обстрілом росіянами суден ВМС ЗСУ у Керченській протоці показує, що "Росія не змінила свого курсу, пов’язаного з агресією".

Польський міністр підкреслив, що Росія напала на Грузію у 2008 році, потім - на Україну в 2014 році. "А нині російські війська вже офіційно атакують Україну", - зазначив він.

За словами очільника оборонного відомства, у Росії нічого не змінилося. "Докладно ту саму імперську політику, яку проводили раніше, проводять також нині. Саме тому я, як міністр національної оборони, а також уряд прем’єра Матеуша Моравєцького та президент Польщі Анджей Дуда докладаємо зусиль, аби у Польщі був Fort Trump", - наголосив Блащак.

Він також підкреслив, що нині ми маємо справу із "поступовим відновленням російської імперії, з атакою та агресивною політикою". "Ми живемо у 21-у столітті, результатом чого стала гібридна діяльність. Це дії проти іншої держави. Ми маємо справу з порушенням міжнародного права, і ми протистоїмо цьому", - підкреслив Блащак.

На думку Блащака, обороноздатність Польщі "протягом останніх трьох років значно збільшилася".

"Таким зламним моментом був саміт НАТО у Варшаві в 2016 році, завдяки постановам якого у Польщі розгорнуті війська Північноатлантичного альянсу, американські, британські, румунські та хорватські війська. Наші війська є в Румунії та Латвії, а отже відносини - дуже тісні", - сказав Блащак.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.

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