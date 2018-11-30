Министр обороны Польши: российские войска уже официально атакуют Украину

Блащак накануне сказал, что введение военного положения в Украине в связи с обстрелом россиянами судов ВМС ВСУ в Керченском проливе показывает, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией".

Польский министр подчеркнул, что Россия напала на Грузию в 2008 году, затем - на Украину в 2014 году. "А сейчас российские войска уже официально атакуют Украину", - отметил он.

По словам главы оборонного ведомства, в России ничего не изменилось. "Ту же имперскую политику, которую проводили раньше, проводят также сегодня. Именно поэтому я, как министр национальной обороны, а также правительство премьера Матеуша Моравецкого и президент Польши Анджея Дуды стараемся, чтобы в Польше был Fort Trump", - подчеркнул Блащак.

Он также подчеркнул, что сейчас мы имеем дело с "постепенным восстановлением российской империи, с атакой и агрессивной политикой". "Мы живем в 21-м веке, результатом чего стала гибридная деятельность. Это действия против другого государства. Мы имеем дело с нарушением международного права, и мы противостоим этому", - подчеркнул Блащак.

По мнению Блащака, обороноспособность Польши "в течение последних трех лет значительно увеличилась".

"Таким переломным моментом был саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, благодаря постановлениям которого в Польше развернуты войска Североатлантического альянса, американские, британские, румынские и хорватские войска. Наши войска есть в Румынии и Латвии, а значит отношения - очень тесные", - сказал Блащак.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.