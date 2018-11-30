МЗС Польщі: треба ввести санкції проти Росії

Яцек Чапутович на хвилях Польського радіо сказав, що Польща у цій справі буде захищати українські інтереси, бо вони збігаються з польськими. На його думку, Київ має підстави, аби вимагати більш рішучої реакції щодо російської агресії на форумі Європейського Союзу, НАТО та в ООН.



"Польща вважає, що ці санкції потрібно ввести", - сказав міністр.

В Україні Яцек Чапутович має також говорити про важкі питання у відносинах з Польщею, зокрема про ексгумації жертв Волинського злочину. Однак, як підкреслив, він не хоче, аби ці питання сприяли відкритому конфлікту, бо пріоритетом Польщі повинна бути "підтримка для територіальної цілісності у кордонах, визнаних міжнародним правом".



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Візит Яцека Чапутовича триватиме до суботи. У столиці України очільник польської дипломатії зустрінеться з представниками української влади, вручить нагороду Pro Humana Dignitate Humana, якої удостоїли бранця Путіна – Олега Сенцова, а також покладе вінки на цвинтарі у Биківні, де спочивають жертви комуністичних злочинів НКВС, а також до Пам'ятника жертвам Голодомору в Україні.

У Києві міністр закордонних справ Польщі візьме теж участь у засіданні Польсько-українського форуму партнерства.



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Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та співробітники СБУ.