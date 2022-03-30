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МИД подтвердил гибель двух украинцев в результате теракта в Израиле

Киев • УНН

 • 113811 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли двое граждан Украины. Информацию об этом УНН подтвердил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

МИД подтвердил гибель двух украинцев в результате теракта в Израиле

Цитата

"В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли двое граждан Украины. Украинцы долгое время проживали в Израиле, оба жители Черновицкой области", - сообщил Николенко.

Детали

По словам спикера МИД, посольство Украины в настоящее время принимает меры для информирования родных погибших и оказания им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта.

Дополнение

Арабский стрелок убил по меньшей мере пятерых человек в пригороде Тель-Авива во вторник, 29 марта. Ранее в СМИ отмечалось, что жертвами теракта могли стать двое украинцев.

Сообщалось, что погибшие иностранцы, вероятно, украинцы, два года работали в Бней-Браке и были известны многим местным людям.

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