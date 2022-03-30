МЗС підтвердило загибель двох українців внаслідок теракту в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Інформацію про це УНН підтвердив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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"Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Українці довгий час проживали в Ізраїлі, обидва мешканці Чернівецької області", - повідомив Ніколенко.
Деталі
Зі слів речника МЗС, посольство України нині вживає заходів задля інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє із поліцією в рамках розслідування теракту.
Доповнення
Арабський стрілок убив щонайменше п'ятьох людей у передмісті Тель-Авіва у вівторок, 29 березня. Раніше у ЗМІ зазначалося, що жертвами теракту могли стати двоє українців.
Повідомлялось, що загиблі іноземці, ймовірно, українці, два роки працювали в Бней-Браку та були відомі багатьом місцевим людям.