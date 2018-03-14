МИД подготовил предложения по денонсации договора о дружбе с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал, что внешнеполитическое ведомство подготовило предложения о выходе страны органов по СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Светлана Залищук, передает УНН.
"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства", - говорится в сообщении Залищук.
Напомним, в январе прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина денонсировала 35 украинского-российских документов, еще восемь должны быть денонсированы в ближайшее время.