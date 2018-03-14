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МЗС підготувало пропозиції щодо денонсації договору про дружбу з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував, що зовнішньополітичне відомство підготувало пропозиції про вихід країни органів з СНД та денонсацію Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Росією. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Світлана Заліщук, передає УНН.

“Міністр Павло Клімкін на нашому комітеті у закордонних справ анонсував, що МЗС підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. На питання коли можна очікувати таких рішень міністр відповів, що рішення за главою держави”, — йдеться в повідомленні Заліщук.

Нагадаємо, у січні минулого року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна денонсувала 35 українсько-російських документів, ще вісім мають бути денонсовані найближчим часом.

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