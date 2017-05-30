МИД Германии: США теряют свою роль мирового лидера

“Западный мир становится меньше”, — констатировал он.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, речь идет о “потере Соединенных Штатов в качестве важной нации”.

Кроме того, он указал на то, что американская администрация собирается поставить на карту соглашение о защите климата, намерена поставлять оружие в кризисные регионы и не впускать в США представителей определенных религиозных течений.

“Если европейцы сегодня решительно не выступят против этих шагов, то потоки мигрантов в Европу еще больше возрастут. Тот, кто не выступит против этой политики США, то разделяет ответственность за нее”, — заявил глава МИД Германии.