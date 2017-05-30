МИД Германии: США теряют свою роль мирового лидера
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что США при новом президенте теряют свою роль мирового лидера, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Западный мир становится меньше”, — констатировал он.
По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, речь идет о “потере Соединенных Штатов в качестве важной нации”.
Кроме того, он указал на то, что американская администрация собирается поставить на карту соглашение о защите климата, намерена поставлять оружие в кризисные регионы и не впускать в США представителей определенных религиозных течений.
“Если европейцы сегодня решительно не выступят против этих шагов, то потоки мигрантов в Европу еще больше возрастут. Тот, кто не выступит против этой политики США, то разделяет ответственность за нее”, — заявил глава МИД Германии.