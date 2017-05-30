МЗС Німеччини: США втрачають свою роль світового лідера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що США при новому президенті втрачають свою роль світового лідера, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Західний світ стає менше”, — констатував він.
За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, йдеться про “втрату Сполучених Штатів в якості важливої нації”.
Окрім того, він вказав на те, що американська адміністрація збирається поставити на карту угоду про захист клімату, має намір поставляти зброю в кризові регіони і не впускати в США представників певних релігійних течій.
“Якщо європейці сьогодні рішуче не виступлять проти цих кроків, то потоки мігрантів у Європу ще більше зростуть. Той, хто не виступить проти цієї політики США, той поділяє відповідальність за неї”, — заявив глава МЗС Німеччини.