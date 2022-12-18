МИД Германии против прекращения огня на условиях России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Федеральное министерство иностранных дел Анналена Бербок отвергает прекращение огня на условиях России в Украине. Это не положит конец "ужасу" людей в Украине, а наоборот продолжит.
Об этом чиновница заявила в интервью газете Bild am Sonntag, передает УНН.
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“Никто, кроме президента России владимира путина, не начинал войну, и если он этого захочет, то война закончится завтра, — добавила она, — к жаль, есть что угодно, кроме честных признаков вывода русских войск”.
Как отметила министерша, худшая ситуация для людей на оккупированных территориях.
“Здесь не только не хватает электроэнергии и тепла, сюда даже не доходит международная помощь. Каждый день люди живут в страхе быть похищенными, пытаемыми, убитыми русско-оккупационными войсками”, — заметила Бербок.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц в новом интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что его страна не в одностороннем порядке будет передавать танки Украине. Он отметил, что это условие сохранится и в следующем году.