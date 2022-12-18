МЗС Німеччини проти припинення вогню на умовах Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Федеральна міністерка закордонних справ Анналена Бербок відкидає припинення вогню на умовах Росії в Україні. Це не покладе край "жаху" людей в Україні, а навпаки продовжить.
Про це чиновниця заявила в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає УНН.
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“Ніхто, крім президента Росії володимира путіна, не починав війну, і якщо він цього захоче, то війна закінчиться завтра, — додала вона, — на жаль, є що завгодно, крім чесних ознак виведення російських військ”.
Як зазначила міністерка, найгірша ситуація для людей на окупованих територіях.
“Тут не тільки не вистачає електроенергії та тепла, сюди навіть не доходить міжнародна допомога. Кожен день люди живуть у страху бути викраденими, катованими, убитими російсько-окупаційними військами”, — зауважила Бербок.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новому інтерв’ю Süddeutsche Zeitung заявив, що його країна не в односторонньому порядку передаватиме танки Україні. Він зазначив, що ця умова збережеться і наступного року.